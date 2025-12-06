В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год, основной период стартует 1 июня. Соответствующий совместный приказ ведомств размещен на интернет-портале правовой информации.

Так, первыми экзаменами выпускники будут сдавать историю, литературу и химию (1 июня), 4 июня - русский язык, 8 июня - ЕГЭ по математике.

11 июня экзамен будут сдавать те, кто выбрал обществознание и физику, 15 июня - биологию, географию и иностранные языки (письменная часть). 18 и 19 июня пройдет устная часть экзамена по иностранному языку, а также информатика.

Вместе с тем в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники 2025 года смогут пересдать один из предметов.