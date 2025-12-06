Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политика
Моди присоединился к встрече президентов России и Индии
5 декабря 2025 / 19:39
© Константин Завражин/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Драупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели, сообщает ТАСС.
После переговоров за закрытыми дверями Путин и Мурму приняли участие в представлении делегаций двух стран.
После того, как прозвучали гимны России и Индии, президенты обошли зал и подошли к креслам, где к ним присоединился глава индийского правительства.
Охрана разрешила сделать несколько фотографий, после чего общение продолжилось в закрытом формате.