Моди присоединился к встрече президентов России и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Драупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

После переговоров за закрытыми дверями Путин и Мурму приняли участие в представлении делегаций двух стран.

После того, как прозвучали гимны России и Индии, президенты обошли зал и подошли к креслам, где к ним присоединился глава индийского правительства.

Охрана разрешила сделать несколько фотографий, после чего общение продолжилось в закрытом формате.