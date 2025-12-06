Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 20 ноября поднялась выше $64

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $64 за баррель впервые с 20 ноября текущего года.

По состоянию на 18:33 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,14% и торговалась на уровне $64,09 за баррель.

К 18:43 мск Brent находится на отметке в $63,93 за баррель (+0,88%), свидетельствуют данные площадки.