Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 20 ноября поднялась выше $64
5 декабря 2025 / 19:58
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $64 за баррель впервые с 20 ноября текущего года.
По состоянию на 18:33 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,14% и торговалась на уровне $64,09 за баррель.
К 18:43 мск Brent находится на отметке в $63,93 за баррель (+0,88%), свидетельствуют данные площадки.