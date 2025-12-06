Netflix приобретет Warner Bros. вместе с HBO и HBO Max

Американский стриминговый сервис Netflix купит киностудию Warner Bros., включая ее кино- и телестудии, а также стриминговые площадки HBO и HBO Max.

"Сделка объединила культовые франшизы и легендарные библиотеки Warner Bros. с ведущим развлекательным сервисом Netflix, создавая исключительное предложение для потребителей", - следует из пресс-релиза, размещенного на сайте Netflix.

Сделка оценивается в $27,75 за акцию. Общая стоимость предприятия составляет порядка $82,7 млрд. Предположительно, сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.

Netflix планирует сохранить нынешнюю деятельность Warner Bros.

Ранее агентство Bloomberg обращало внимание, что для Netflix это будет первая сделка такого масштаба. Компания не только получит доступ к продукции прямого конкурента HBO, в частности, к сериалам "Клан Сопрано" и "Игра престолов", но и к библиотеке Warner Bros., в том числе - к франшизе "Гарри Поттер", сериалу "Друзья".