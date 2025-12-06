Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
5 декабря 2025 / 20:38
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
© Михаил Терещенко / ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину вырос за неделю на 1,6 п.п. и составляет 80,8%. Опрос проводился с 24 по 30 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (плюс 1,6 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1,5 п.п. и составляет 76,9%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 47,8% респондентов (плюс 0,2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,1% участников опроса (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,2% сограждан (плюс 0,7 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,1%, КПРФ - 9,5%, ЛДПР - 10,5%, "Справедливой России" - 5,1%, "Новых людей" - 8,4%.

