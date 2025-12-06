Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал первым обладателем Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Она была вручена американскому лидеру в ходе жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.

Хозяин Белого дома отметил, что для него большая честь быть удостоенным этой премии. "Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее", - подчеркнул он.

ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей решительной преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.

В мировом первенстве 2026 года впервые примут участие 48 сборных. ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.