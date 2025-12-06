Президент Индии угостила Путина вегетарианскими блюдами

Президент Индии Драупади Мурму угостила главу российского государства Владимира Путина вегетарианским ужином.

На первое был подан бульон из бобов мунг и листьев моринги со специями. В качестве закуски гостям предложили кебабы из черного нута с мятным соусом, паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом и фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов.

Основным блюдом стал рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, а также бобы, тушеные с томатом и луком бобы и томленый с орехами и шафраном рис басмати.

В качестве десерта подавали теплую миндальную халву с орехами и мороженое с кардамоном, шафраном и фисташками. Из напитков были предложены гранатовый, апельсиновый и морковно-имбирный соки.

Вместе с тем во время ужина прозвучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и популярные индийские мелодии.