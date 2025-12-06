Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
5 декабря 2025 / 13:54
Кадыров пообещал ответный "подарок" на удар по зданию в Грозном
5 декабря 2025 / 21:59
© Таисия Боршигова/ ТАСС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя атаку беспилотного летательного аппарата на высотное здание в Грозном, пообещал, что отправит ответный "подарок" противнику.
"От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит", - указал он в своем Telegram-канале.
В атакованном при помощи БПЛА бизнес-центре находятся министерство по туризму Чечни, совет безопасности региона, избирательная комиссия республики, отделения партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также офис телерадиокомпании "Путь" и фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.