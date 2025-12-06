Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
Президент РФ завершил двухдневный визит в Индию
5 декабря 2025 / 22:18
Президент РФ завершил двухдневный визит в Индию
© Александр Казаков/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин завершил двухдневный госвизит в Индию. Российский лидер сел на борт президентского Ил-96 специального летного отряда "Россия", который ожидал его на авиабазе индийских ВВС Палам, сообщает ТАСС.

Путин прилетел в Индию накануне. На летном поле его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди, после чего руководители двух стран несколько часов неформально общались в резиденции главы индийского правительства.

В рамках государственного визита президент РФ провел серию двусторонних переговоров с индийской стороной, принял участие в Российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. Кроме того, был подписан ряд двусторонних соглашений.

Путин прибыл на летное поле на своем черном "Аурусе". У трапа, к которому вела красная ковровая дорожка, его проводил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Глава российского государства тепло поблагодарил представителей индийской армии, обеспечивающих безопасность его визита.

