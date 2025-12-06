Долина заявила о намерении вернуть Лурье деньги за квартиру

Народная артистка РФ Лариса Долина в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале заявила о намерении вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 млн рублей.

"Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение - вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой, в первую очередь. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения", - сказала певица.

Вместе с тем она указала, что в настоящее время у нее нет этой суммы на руках. "Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное", - отметила Долина. По ее словам, мошенники успели забрать у нее деньги после сделки, а потому на руках у нее суммы, вырученной за жилье, нет.

Кроме того, артистка обратилась в эфире к Лурье, заверив ее в том, что она вернет все деньги. Она назвала это своей проблемой, подчеркнув, что Лурье точно также является пострадавшей в этой ситуации.

В августе прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они регулярно выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы остается Верховный суд РФ. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась туда с жалобой.