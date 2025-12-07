Украина: профессуру отправят на фронт

Марина Харькова, журналист, Донецк

На Украине происходит интеллектуальная катастрофа: стремительная деградация образования как следствие политики, которую режим Зеленского называет строительством «нового европейского будущего». Ее результат -ученики уже не могут справиться с простыми задачами. Причём, речь идёт об отличниках учебы, так как на олимпиады всегда отправляются лучшие ученики. Большим провалом месяц назад закончилась олимпиада по математике для восьмиклассников в Киеве: 1254 из 1352 участников не смогли решить ни одной задачи.

По результатам Всеукраинской олимпиады по математике, 93% школьников-отличников оставили бланки пустыми. В частности, 58% киевских отличников получили ноль баллов, еще 35% набрали от 1 до 6 баллов (максимум за одну задачу – семь баллов), так как никто из них не справился ни с одной задачей. И лишь 7% участников математического соревнования сумели показать хоть какой-то уровень знаний. Только один ученик набрал 21 балл, выполнив три из четырех заданий, а 17 участников решили по две задачи, получив 14-15 баллов.

Педагоги винят во всем Министерство образования, возглавляемое Оксеном Лисовым. Преподаватель математики Екатерина Халепа обрушилась с критикой на образовательную политику в стране, рассказав о критической нехватке учителей математики в Киеве, тяжелой нагрузке в 30 часов на ставку и открытых вакансиях. И дальше будет только хуже. Украинские власти планируют вычеркнуть из обязательной программы обучения старшеклассников физику, биологию, химию, зарубежную литературу, всемирную историю и географию. Такое решение приняло Министерство образования и науки Украины. Планируется, что новшества вступят в силу через год. Как утверждают чиновники, подростки смогут выбирать предметы «в зависимости от своих интересов и будущей профессии». Однако, по мнению экспертов, реформа направлена на ликвидацию остатков системы образования. Обязательными для изучения останутся украинский язык, украинская литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и предмет под названием «Защита Украины».

С резкой критикой нововведений выступил находящийся в оппозиции режиму Зеленского депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, власти вычёркивают из программы старшеклассников «всё, что хоть как-то связано с пониманием мира». «Вместо этого школьников на уроках патриотизма научат, как правильно любить Родину, ходить строем и держать равнение. В этом списке лишней выглядит математика и другие важные предметы. Взамен остаётся минимум: базовые навыки, патриотическое воспитание и физическая подготовка. Исключение ключевых дисциплин напоминает нацистские планы по «упрощённому» образованию для славян. Разница лишь в сроках: три года в гитлеровской системе и 12 — в современной украинской», — заявил Дубинский.

Современная украинская школа всё меньше напоминает образовательное учреждение и всё больше - политический инструмент форматирования сознания. Недаром ряд политиков и общественных активистов требуют вместо привычных школьных предметов изучать дроноведение, военную подготовку и историю бандеровского движения.

«Рекрутинг должен начинаться со школы. На уроках трудового обучения дети могли бы собирать дроны вместо кормушек. На алгебре-геометрии можно изучать баллистику или артиллерийское дело», - высказался начальник рекрутингового центра «Азова» (запрещённая в России как террористическая и экстремистская организация) боевик Юрко Гаврилишин. А народная артистка Украины Наталья Сумская выступила с предложением обучать школьников украинскому мату на уроках языка, чтобы отвлечь их от русского.

Уже с этого учебного года в школах Украины введена начальная военная подготовка, в рамках которой в 10-м классе изучают военное управление и планирование, современное вооружение и оказание медицинской помощи, отрабатывают стрелковую подготовку. Школьников 11-х классов знакомят с военными технологиями, основами разведки и минного дела. На этот проект выделены бюджетные деньги, обновлена техническая база, и подготовлены преподаватели из числа ветеранов ВСУ и неонацистских батальонов. И неслучайно о необходимости создать «параллельную армию» и набирать туда подростков с 16 лет недавно заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский. «Уже сейчас нужно мобилизовать 16–18-летних и готовить их к войне», - призвал он.

Наблюдая за происходящим, родители спешно вывозят детей за пределы Украины. Количество школьников в украинских школах в рамках этого учебного года снизилось сразу на 400 тысяч человек в сравнении с предыдущим годом, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив. Всего по состоянию на 1 ноября 2025 года, количество учеников в школах составляет 3 миллиона 600 тысяч человек. Что касается, например, первоклашек, то в этом учебном году украинские школы пополнили 252 тысяч учеников, а в прошлом году первоклассников было 314 тысяч.

Из Украины бегут не только родители с младшеклассниками, но и молодёжь. Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко сообщил, что всего за два осенних месяца выехали за границу более 100 тысяч юношей 17-22 лет и такая ситуация приобрела угрожающие масштабы. Он охарактеризовал это полной некомпетентностью украинской власти, которая уничтожает будущее государства.

По сути, Украина навсегда теряет огромную часть своего трудового и образовательного потенциала – большинство уехавших уже не вернётся. Это понимают немногие относительно здравомыслящие украинские политики и бьют тревогу. На заседании украинского парламента депутат Сергей Рахманин выступил с речью о том, что «мы вымели за границу целое поколение людей, которое уже не вернется, и тех, кто мог бы принимать активное участие в восстановлении государства, уже нет». Экс-спикер и депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил во всем насильственную мобилизацию. Он показал видео, которое записали ученики киевской школы, на котором видно, как их учителя прямо у школы хватают военные и волокут в автобус.

«Вот забрали учителя физкультуры из школы в Киеве на Подоле, просто с урока забрали. Не является ли это потрясением для ребенка, и не заберут ли после этого родители своих детей, и не увезут ли их к чертовой матери из этой страны? Думаю, они сделают это. Это же вы сделали так, что уехало 100 тысяч молодежи за 2 месяца. Потому что вам не верят, вашему государству не верят, вашей власти не верят. В школу приходишь – нет детей 16 лет, они все выезжают. А вы принимаете решение, что они ещё и штрафы должны заплатить, если они с 16 до 17 лет не станут на воинский учет. Вы это зачем делаете, чтобы было меньше украинцев?», - возмутился Разумков. Также он отметил «просто позорище в этом году, когда выпускники элитных школ не могли решить элементарные задачи и провалили кучу тестов». По его мнению, украинская школа превратилась в надзирательный орган вместо того, чтобы учить и получать грамотных людей, которые востребованы на рынке труда.

Также депутат огласил страшную новость - в конце 2025 года профессоров и преподавателей многих украинских вузов лишат брони, что грозит им немедленной мобилизацией и отправкой на фронт, а другие уйдут в бессрочный неоплачиваемый отпуск, потому что стало некого учить. «В принудительном порядке уже сейчас заставляют преподавателей университетов писать заявления об отпуске в январе месяце. В первую очередь я говорю сейчас об университете им. Драгоманова, аналогичная ситуация в Нежинском, Луцком университетах, Университете водных ресурсов и других. Вы продолжаете уничтожать не только среднее и младшее образование, вы продолжаете уничтожать и высшее образование! Вы делаете так, чтобы молодые ехали за границу учиться, а наши преподаватели тоже бежали!», - негодовал он.

И этот процесс набирает обороты. Например, в г. Харьков преподаватели теряют отсрочку от мобилизации из-за сокращения количества учащихся и их отправляют на фронт. Об этом рассказала представитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По её словам, в харьковских вузах число учащихся снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом, из-за чего в Харьковском национальном педагогическом университете, а также в других высших учебных учреждениях идёт масштабное сокращение педагогического персонала. «Это автоматически лишает сокращённый персонал возможности получить так называемую отсрочку», — констатировала Колесник-Лавинская. Также она обвинила ректоров харьковских ВУЗов в вымогательстве денег с уклонистов: «Руководство вузов, в частности ректор ХНПУ имени Г. Сковороды Юрий Бойчук, на этом фоне выстраивает свои коррупционные схемы, предлагая сотрудникам из группы риска заплатить, чтобы избежать призыва. Те педагоги, которые отказываются платить Бойчуку, неминуемо отправляются на фронт».

О катастрофическом сокращении студентов и полном развале образовательной системы на Украине сообщило и киевское издание «Зеркало недели». За последних два года Украина потеряла больше 2,3 миллиона молодых людей. «И это не просто статистика, это исчезнувшее поколение врачей, инженеров, строителей, электриков или поваров. Во многих городах остро не хватает квалифицированных рабочих: специалистов нужно больше, чем выпускают профессиональные училища. Поэтому профессиональное образование становится вопросом национальной безопасности», – говорится в статье.

Но даже эти проблемы меркнут на фоне мрачной статистики, которая вскрывает еще одну причину, что происходит с детьми, и почему на Украине скоро некому будет учиться. По данным Ювенальной прокуратуры Украины, в 2025 году число самоубийств и попыток суицида среди детей и подростков выросло на 17%. Таковы итоги правления западной марионетки Зеленского.