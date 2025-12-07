Россия продолжит поставки нефти в Индию

Владимир Путин по итогам визита в Нью-Дели заверил в надежности России как поставщика энергоресурсов

Александр Пасечник, Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Одна из ключевых тем переговоров президент России Владимира Путина в Индию - энергетической кооперации Москвы и Нью-Дели в условиях санкций США.

Россия готова продолжать обеспечивать стабильные поставки углеводородов для Индии, заявил Владимир Путин по итогам встречи с Нарендрой Моди. «Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», - сказал он, подчеркнув, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, необходимых для развития энергетического сектора Индии.

Однако Моди предпочел не высказываться на тему санкций. Очень обтекаемые формулировки вошли и в итоговую декларацию, где говорится о необходимости следовать нормам ВТО.

В свою очередь Bloomberg привычно нагнетает страсти: агентство уверяет, что в 2026 году поставки из России упадут до 600 тыс. баррелей в сутки. Летом же 2025 года они превышали 2 млн баррелей в день. Однако Индии будет сложно найти комфортную альтернативу. Это приведет к огромным экономическим потерям республики. Однако, как видится, Индия не готова открыто бросать вызов США.

Индия (как и КНР), остается ключевым потребителями российской нефти. Другое дело, что санкции повышают издержки сделок для России. Но генеральный тренд российского энергетического экспорта прежний — нынешняя и стратегическая ориентация на АТР, ядро которого — «тандем» Нью-Дели и Пекина.

Тем временем российская нефтяная отрасль закрыла тяжелый ноябрь с минусом. Что ожидаемо: сказались последствия нового (октябрьского) раунда американских санкций. Поэтому последний месяц осени завершился с определенной «просадкой» нефтяного экспорта в физическом и ценовом измерениях.

Так, морской экспорт нефти из РФ по итогам ноября снизился на 11,5% месяц к месяцу, до 416 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов. Правда, ЦЦИ очень часто дает сомнительную информацию.

Снизились поставки российской нефти не только в КНР и Индию, но и в Турцию. Скидка на российскую марку нефти Urals относительно североморского эталона Brent увеличилась до 23% в ноябре, указано в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Это объясняется тем, что национальные экспортеры повысили скидки, чтобы удержать поставочные объемы, стимулируя контрагентов.

Уже в декабре стоит ждать выправления ситуации: произойдет адаптация логистики и финансовых операций. Кроме того, многопунктовый план США по урегулирования конфликта на Украине продолжает дипломатическое продвижение. На быстрое соглашение рассчитывать не приходится, но, возможно, лидер США Дональд Трамп все же берет санкционную паузу на период переговорного раунда Москва – Вашингтон, который может вывести на очную встречу лидеров РФ и США.

Осенние санкции США против ЛУКОЙЛа продолжают подталкивать к сценариям трансформации бизнеса компаний, особенно в Европе. Сказывается санкционное давление и на группу NIS, контрольным пакетом в которой владеет «Газпром».

Так, Сербия не получила специальную лицензию от OFAC США, которая позволила бы NIS продолжить работу. Об этом 2 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич. Он фактически выступил с ультиматумом российской стороне. Вучич пояснил, что власти Сербии сами примут решение по продаже российской доли в NIS, если покупатель не найдется до 15 января 2026 года.

По ЛУКОЙЛу также продолжают поступать новые вводные. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil предложила Министерству нефти Ирака выкупить 75% ЛУКОЙЛа в проекте «Западной Курне 2». В свою очередь, нефтегазовая группа MOL хотела бы купить нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции ЛУКОЙЛа в Европе, а также доли в добывающих активах в Казахстане и Азербайджане.

Активы ЛУКОЙЛа интересны не только мейджорам и прочим профильным холдингам. Бывший владелец контрольного пакета акций компании, которая включала в себя Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр тоже выразил желание их купить.

Санкционное давление Вашингтона на российскую нефть учитывают биржевые спекулянты. Но поступают и другие вводные в контексте влияния на ценообразование.

Цены на нефть в начале зимы получили поддержку: 1 декабря котировки Brent прибавили почти 2% (к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), достигнув отметки $63,6 за баррель на фоне атак ВСУ на объекты КТК и танкеры «теневого» флота, а также решения о сохранении квот альянсом ОПЕК+ (на период первого квартала 2026 года).

Однако впереди нефтяной рынок вряд ли не ждет «перелом». С позиций экспортеров есть риски дальнейшего снижения цены «бочки». Причина в превалировании факторов, ведущих к затовариванию ниши. Но геополитика вполне способна поддержать котировки. Сейчас главная интрига — начнет ли все-таки Трамп военную операцию против Венесуэлы (где, по мнению американского лидера, концентрируются наркотические «форпосты»). Это могло бы несколько поддержать ценовые котировки.