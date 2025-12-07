Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент РФ завершил двухдневный визит в Индию
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
5 декабря 2025 / 13:54
Безопасность
Россия-Индия: укрепляя опору стратегического партнерства
Военно-техническое сотрудничество двух государств успешно развивается
8 декабря 2025 / 09:01
Россия-Индия: укрепляя опору стратегического партнерства

Владимир СВИРИДОВ, международный обозреватель

Состоявшийся 4-5 декабря государственный визит Президента России Владимира Путина в Индию стал новым этапом в развитии двусторонних отношений, которые имеют глубокие исторические корни. И краеугольным камнем этих отношений, несомненно, служит военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. 

 Оно, как подчеркивается в Совместном заявлении, принятом по итогам российско-индийских переговоров, является важнейшей опорой особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое  укрепилось совместными усилиями за несколько десятилетий плодотворного сотрудничества.   

Первым крупным оружейным контрактом между странами, заключенным в середине 1950-х годов, стала, следует напомнить, закупка индийской стороной истребителей МиГ-21. Всего наша страна поставила Нью-Дели без малого 1 тыс. этих машин различных модификаций, а 200 единиц были построены в Индии по советской лицензии. Самолет до сих пор стоит на вооружении ВВС Индии, хотя, согласно планам, их должны вывести из эксплуатации в текущем году.

С тех пор  обе страны неуклонно развивали свое военно-техническое сотрудничество, охватывая все новые виды вооружений и техники. Так на вооружении индийской армии появились не только российские самолеты, но также подлодки, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, автоматы. При этом в Индии было налажено их сервисное обслуживание, а также лицензионное производство танков Т-90, самолетов Су-30-МКИ, авиационных двигателей, автоматов АК-203 и других образцов вооружений. С 1998 года в Индии работает совместное предприятие по производству сверхзвуковых крылатых ракет «БраМос», их различные версии стоят на вооружении всех трех видов вооруженных сил Индии.

Только за последние 20 лет, с 2005 года по 2025 год, между странами заключены контракты в военно-технической сфере на 50 млрд долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 млрд долларов. Одной из крупнейших сделок стал заключенный в 2018 году контракт на сумму в 5,43 млрд долларов о поставке Индии пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Успешно пополняется российскими кораблями и ВМС Индии. Так в июле нынешнего года в Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» состоялась передача флоту Индии фрегата проекта 11356 «Тамал», оснащённого комплексом мощного оборонительного и наступательного оружия. Это уже восьмой по счёту фрегат, построенный в России по заказу Индии. Два других корабля этого проекта (девятый и десятый) строятся при российском содействии на индийском предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) – с частичной передачей технологий из России.

Следует заметить, что параллельно успешно развивается и военное сотрудничество двух стран. Регулярно проводятся официальные и рабочие визиты глав военных ведомств и делегаций различного уровня, заходы кораблей в порты России и Индии, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Так, начиная в 2003 года, один раз в год проводятся совместные учения «Индра», которые включают в себя боевые стрельбы, а также противовоздушную оборону и противолодочные операции. Кроме того, отрабатываются операции по борьбе с пиратством, терроризмом и контрабандой наркотиков.  Именно эти вопросы отрабатывались на учениях «Индра-2025», которые проходили в октябре на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастхан.

А в сентябре Индия направило 65 своих военнослужащих для участия в совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2025». Среди направленных в составе делегации присутствовали бойцы Кумаонского полка - одного из старейших и наиболее авторитетных подразделений индийской армии. В Нью-Дели тогда подчеркнули, что направление военнослужащих на учения преследовало цель углубления оборонного взаимодействия и укрепления духа сотрудничества между Индией и РФ.

На дальнейшее расширение военного сотрудничества направлено и соглашение с Индией об отправке военных на территорию друг друга, которое Госдума РФ ратифицировала буквально накануне визита Владимира Путина в Нью-Дели. Как было подчеркнуто, соглашение  разработано «в целях усовершенствования правовой базы для временного пребывания воинских формирований в ходе проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случаев по договоренности». По соглашению могут одновременно находиться на территории друг друга пять военных кораблей, десять воздушных судов и 3 тысяч человек личного состава. Оно рассчитано на пять лет с возможностью продления.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в последние годы Индия  пошла на некоторую диверсификацию своих военных закупок, решив  приобретать оружие у Франции, США и других стран. В частности, были приобретены 36 французских истребителей «Рафаль», которые, однако, во время столкновений с Пакистаном в мае нынешнего года показали низкие боевые качества. Индия тогда  потеряла от четырех до шести этих самолетов. 

В то же время  в этих боях при проведении операции «Синдур»  с самой лучшей стороны зарекомендовало себя российское оружие Особенно ЗРК С-400  «Триумф», с помощью которых  индийская армия смогла отразить масштабные удары пакистанских оперативно-тактических ракет, а также современных истребителей, поразив практически все цели. По оценке военного руководства Индии, эти комплексы сыграли решающую роль  в том противостоянии с Пакистаном.

После этого в Индии заговорили о необходимости покупки еще пяти дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400, а также о возможной закупке систем ЗРК С-500, которые, как известно, предназначены для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Проявляют в Индии интерес и к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э.  Он не только  продемонстрировал свои высокие пилотажные качества на Aero India 2025, но и на практике показал себя с самой лучшей стороны в ходе специальной военной операции  на Украине, успешно противостоя наиболее современным зенитным ракетным системам западного производства.

Обо всем этом достаточно много говорилось в индийских СМИ накануне визита Владимира Путина в Нью-Дели. Поднимался этот вопрос и в интервью российского лидера индийских каналов Aaj Tak и India Today. Не трудно предположить, что об этом шла речь и в ходе самого визита. Тем более что 4 декабря в Нью-Дели прошло 22-е заседание Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, на котором обсуждались приоритеты взаимодействия двух стран в этой области.

Одним словом,  в ходе российско-индийских переговоров, как следует из Совместного заявления по их итогам, была достигнута договоренность, что в ответ на стремление Индии к самостоятельности в военно-техническом сотрудничестве будет сделан упор на проведение совместных исследований и разработок, а также производство передовых оборонных платформ.

Стороны также договорились поощрять совместное производство в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники в рамках программы «Делай в Индии» путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны.

Что касается военного сотрудничества, то в заявлении дана высокая оценка совместным учениям вооруженных сил двух стран «Индра» и подтверждена приверженность сохранению частоты проведения совместных военных мероприятий и расширению обмена военными делегациями.

А это означает, что Россия и Индия  будут и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество и укреплять  эту опору своего особого привилегированного стратегического партнерства.

