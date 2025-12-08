В Госдуму внесли пакет законопроектов о трудовой миграции

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции, в том числе предусматривающий отмену патентной системы. Об этом заявил глава фракции, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"В первую очередь, мы предлагаем отказаться от патентов и ввести систему организованного набора иностранных граждан на основании разрешения для работы с трудоустройством на конкретном предприятии. Переход в другую организацию должен быть строго запрещен, за нарушение - выдворение из страны", - отметил он.

Миронов считает, что продолжительность пребывания низкоквалифицированного иностранного работника в РФ необходимо ограничить сроком действия трудового договора. "После окончания контракта работник должен покинуть Россию, а работодатель обязан обеспечить его обратный выезд, включая случаи принудительной депортации или принудительного административного выдворения из страны", - указал он.

Вместе с тем предлагается обязать работодателя покрывать все расходы, связанные с постановкой иностранных сотрудников на миграционный учет, оформлением разрешений на работу, предоставлением им жилья и оплатой медицинской страховки.

"Мы предлагаем сделать так, чтобы в рамках целевого набора мигранты не могли получать вид на жительство и гражданство РФ. Въезд страну близких родственников, всего семейного клана, должен быть строго запрещен", - акцентировал депутат.

Кроме того, по его словам, предлагается ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение тридцати календарных дней со дня въезда иностранного гражданина в Россию.