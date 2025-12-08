Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 14:11
КОТИРОВКИ
USD
08/12
76.0937
EUR
08/12
88.7028
Новости часа
Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Москва
8 декабря 2025 / 14:11
Котировки
USD
08/12
76.0937
0.0000
EUR
08/12
88.7028
0.0000
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
"Автодор" планирует сделать платными два новых участка на М-12
8 декабря 2025 / 10:39
"Автодор" планирует сделать платными два новых участка на М-12
© Егор Алеев/ ТАСС

Государственная компания "Автодор" намерена установить платный режим на двух новых участках трассы М-12: обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

"Подтверждаем, что речь идет об обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью "Коммерсанту" заявил, что компания получит участки федеральной трассы М-12 от Казани до Дюртюлей, в том числе обходные дороги вокруг Набережных Челнов, Нижнекамска и пяти населенных пунктов в Башкирии. После этого на обходных участках будет введен платный режим проезда. 

Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:15
Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:38
Вэнс считает, что массовая иммиграция в США крадет "американскую мечту"
11:21
Россиянам рекомендовали не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда
10:59
Мурашко отметил, что порядка 30% женщин передумали делать аборт в 2025 году
10:39
"Автодор" планирует сделать платными два новых участка на М-12
10:19
В Госдуму внесли пакет законопроектов о трудовой миграции
22:51
Долина заявила о намерении вернуть Лурье деньги за квартиру
22:18
Президент РФ завершил двухдневный визит в Индию
21:59
Кадыров пообещал ответный "подарок" на удар по зданию в Грозном
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения