Государственная компания "Автодор" намерена установить платный режим на двух новых участках трассы М-12: обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

"Подтверждаем, что речь идет об обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью "Коммерсанту" заявил, что компания получит участки федеральной трассы М-12 от Казани до Дюртюлей, в том числе обходные дороги вокруг Набережных Челнов, Нижнекамска и пяти населенных пунктов в Башкирии. После этого на обходных участках будет введен платный режим проезда.