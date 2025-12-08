Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Мурашко отметил, что порядка 30% женщин передумали делать аборт в 2025 году
8 декабря 2025 / 10:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Порядка 30% женщин в 2025 году решили не прерывать беременность. Всего с 2022 года число абортов до 12 недель уменьшилось на 50 тыс., сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

"Доля беременных, получивших помощь в ситуации репродуктивного выбора и вставших на учет за 10 месяцев текущего года, в целом по стране достигла 28,5%. В ряде регионов показатель превышает уже 35 40%, поэтому здесь есть над чем работать. Общая динамика положительная: число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось почти на 50 тыс. по сравнению с 2022 годом. Это 50 тыс. детишек", - указал он.

Мурашко отметил, что в прошлом году было обучено свыше 16,5 тыс. специалистов по проведению доабортного консультирования. Кроме того, проводится совместная работа с социальными службами нацеленная на то, чтобы женщина приняла решение сохранить ребенка, добавил он.

