Россиянам рекомендовали не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, в свете обострившегося пограничного конфликта между странами. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, передает ТАСС.

"Необходимо воздержаться от поездок в указанные регионы, следить за сообщениями властей, а при нахождении там иметь при себе телефон посольства. К настоящему моменту мы обращений от граждан РФ в связи с происходящим не получали", - отметил он.

Ранее таиландские власти эвакуировали порядка 70% мирного населения граничащих с Камбоджей районов в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани.

"Известно, что это не самые популярные регионы для посещения российскими туристами. На протяжении уже многих лет более половины всех поездок россиян в Таиланд приходится на Пхукет. Есть, разумеется, туристы, которые бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается островов в провинции Трат. Но их число там несопоставимо меньше в сравнении с тем количеством наших соотечественников, которое бывают на Пхукете и Самуи", - указал посол.

Королевская армия Таиланда некоторое время назад сообщила, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в ходе столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. ВВС Таиланда 8 декабря нанесли удары по военной инфраструктуре ВС Камбоджи. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также информировал о том, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.