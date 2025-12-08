Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что массовая иммиграция в страну представляет собой кражу "американской мечты" у ее граждан.

"Массовая иммиграция - это кража американской мечты. Это всегда было так, и любые аналитические работы, материалы научных институтов или эконометрические исследования, которые говорят об обратном, проплачены людьми, разбогатевшими за счет старой системы", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп отмечал, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали порядка 25 млн человек. Американский лидер не раз высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп заявил, что нацелен обеспечить реализацию самой масштабной в истории Соединенных Штатов операции по депортации нелегальных мигрантов.