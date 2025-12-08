Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС поднимались на 0,57% и торговались на уровне 2 726,83 и 1 128,89 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 9,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,877 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 720,79 пункта (+0,35%), индекс РТС составлял 1 126,38 пункта (+0,35%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 10,83 рубля (+5 копеек).