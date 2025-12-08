Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Общество
Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках
8 декабря 2025 / 12:15
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым предоставление платных услуг в электронных школьных дневниках.
"В Госдуму поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках. Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", - указал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что родители жалуются на необходимость оформлять платную подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. Вместе с тем приложение более удобно, чем веб-версия, добавил Володин.
Кроме того, некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату, обратил внимание парламентарий.