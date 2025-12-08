Число погибших в результате наводнений в Индонезии возросло до 950

Не менее 950 человек погибли из-за наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, судьба еще 274 остается неизвестной. Соответствующие данные приводит Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Отмечается, что в результате разгула стихии пострадали около 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число жертв составило более 900 человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии информировало о том, что стихия была спровоцирована сильными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлого месяца. Селевые потоки нанесли повреждения жилым зданиям, дорогам и инфраструктуре, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.