8 декабря 2025 / 15:42
Reuters: ЕС инициировал масштабную работу по модернизации электросетей Главную новогоднюю ель страны спилили в Рузском округе Подмосковья
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Многополярный мир

Общество
Общество
Число погибших в результате наводнений в Индонезии возросло до 950
8 декабря 2025 / 12:30
Число погибших в результате наводнений в Индонезии возросло до 950
© AP Photo/ Arnun Chonmahatrakool/ТАСС

Не менее 950 человек погибли из-за наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, судьба еще 274 остается неизвестной. Соответствующие данные приводит Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Отмечается, что в результате разгула стихии пострадали около 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число жертв составило более 900 человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии информировало о том, что стихия была спровоцирована сильными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлого месяца. Селевые потоки нанесли повреждения жилым зданиям, дорогам и инфраструктуре, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. 

