Общество
Число погибших в результате наводнений в Индонезии возросло до 950
8 декабря 2025 / 12:30
© AP Photo/ Arnun Chonmahatrakool/ТАСС
Не менее 950 человек погибли из-за наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, судьба еще 274 остается неизвестной. Соответствующие данные приводит Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
Отмечается, что в результате разгула стихии пострадали около 5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что число жертв составило более 900 человек.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии информировало о том, что стихия была спровоцирована сильными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлого месяца. Селевые потоки нанесли повреждения жилым зданиям, дорогам и инфраструктуре, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.