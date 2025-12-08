Гражданам РФ напомнили о запрете на выезд детей без загранпаспорта

С 20 января 2026 года дети не смогут выезжать из России без загранпаспорта даже в случае сопровождения родителями. Соответствующие изменения законодательства, прежде всего, нацелены на обеспечение безопасности маленьких россиян. Об этом заявила преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова в беседе с ТАСС.

Выезд детей по свидетельству о рождении возможен в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Однако, как ранее уточнили в миграционной службе МВД РФ, с 20 января следующего года дети младше 14 лет для выезда должны будут иметь при себе загранпаспорт, независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.

"Изменения ориентированы на обеспечение безопасности маленьких россиян и предотвращение их незаконного вывоза заграницу, как при наличии разных споров между родителями, так и в результате преступления", - указала Гильманова, обратив внимание, что случаи похищения детей все еще распространены.

Она отметила, что в большинстве стран свидетельство о рождении не предназначено для удостоверения личности лица, пересекающего границу, а представляет собой лишь подтверждение события рождения. В то время как загранпаспорт - это универсальный документ, содержащий многоуровневую системы защиты: данные биометрии, кодированные данные, использующиеся для проверки действительности паспорта, а также наличия у ребенка разрешения или запрета на пересечение границы. Вместе с тем загранпаспорт с фотографией позволяет визуально подтвердить личность ребенка.

По словам собеседницы агентства, вводимые изменения повлекут для родителей дополнительные материальные и временные затраты, однако беспокоиться, в первую очередь, нужно именно о безопасности детей.

Кроме того, она уточнила, что выехавшие за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет и не имеющие паспорта гражданина, "вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении".