Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политика
Президент Ирана намерен посетить Казахстан с официальным визитом
8 декабря 2025 / 12:59
© Majid Saeedi/ Getty Images/ТАСС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 10-11 декабря планирует посетить Казахстан с официальным визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Казахстана.
"В рамках визита ожидается проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.