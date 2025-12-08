Президент Ирана намерен посетить Казахстан с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 10-11 декабря планирует посетить Казахстан с официальным визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Казахстана.

"В рамках визита ожидается проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.