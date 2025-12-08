Российские ВС за сутки освободили Новоданиловку и Червоное

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Червоное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.