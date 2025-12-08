Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Безопасность
Российские ВС за сутки освободили Новоданиловку и Червоное
8 декабря 2025 / 13:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Червоное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.