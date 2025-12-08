FT: Франция не желает экспроприировать хранящиеся в ее частных банках российские активы

Франция, поддержавшая предоставление Украине "репарационного кредита", отказалась включать в него средства, заблокированные в частных банках республики. Об этом со ссылкой на источники информировала британская газета Financial Times (FT).

Сообщается, что на частные кредитные организации распространяются "другие контрактные обязательства", в отличие от бельгийского депозитария Euroclear. Неназванный чиновник отметил, что французские банки "не желают участвовать в дискуссиях" касательно возможности передачи российских активов Киеву.

По данным FT, на счетах во французских банках хранится порядка €18 млрд российских активов, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению российских активов, около €7 млрд размещены на счетах в частных банках. При этом название банков не раскрывается. Как заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии изданию, "это чувствительная информация - это то же самое, если бы врачи публично обсуждали медицинские записи". При этом по утверждению ряда источников, большинство суммы сосредоточено на счетах банка BNP Paribas.

В Европе блокировано порядка €210 млрд российских суверенных активов, из них €185 млрд - на счетах Euroclear. О точном местонахождении остальных €25 млрд ни ЕК, ни страны сообщества официально не сообщали.