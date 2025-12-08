Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 15:43
КОТИРОВКИ
USD
08/12
76.0937
EUR
08/12
88.7028
Новости часа
ЛДПР предложила установить дополнительные выходные для родителей двоих и более детей Reuters: ЕС инициировал масштабную работу по модернизации электросетей
Москва
8 декабря 2025 / 15:43
Котировки
USD
08/12
76.0937
0.0000
EUR
08/12
88.7028
0.0000
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Антироссийские санкции
Экономика
FT: Франция не желает экспроприировать хранящиеся в ее частных банках российские активы
8 декабря 2025 / 13:31
FT: Франция не желает экспроприировать хранящиеся в ее частных банках российские активы
© Mistervlad/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Франция, поддержавшая предоставление Украине "репарационного кредита", отказалась включать в него средства, заблокированные в частных банках республики. Об этом со ссылкой на источники информировала британская газета Financial Times (FT).

Сообщается, что на частные кредитные организации распространяются "другие контрактные обязательства", в отличие от бельгийского депозитария Euroclear. Неназванный чиновник отметил, что французские банки "не желают участвовать в дискуссиях" касательно возможности передачи российских активов Киеву.

По данным FT, на счетах во французских банках хранится порядка €18 млрд российских активов, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению российских активов, около €7 млрд размещены на счетах в частных банках. При этом название банков не раскрывается. Как заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии изданию, "это чувствительная информация - это то же самое, если бы врачи публично обсуждали медицинские записи". При этом по утверждению ряда источников, большинство суммы сосредоточено на счетах банка BNP Paribas.

В Европе блокировано порядка €210 млрд российских суверенных активов, из них €185 млрд - на счетах Euroclear. О точном местонахождении остальных €25 млрд ни ЕК, ни страны сообщества официально не сообщали.

Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:15
ЛДПР предложила установить дополнительные выходные для родителей двоих и более детей
13:59
Reuters: ЕС инициировал масштабную работу по модернизации электросетей
13:45
Главную новогоднюю ель страны спилили в Рузском округе Подмосковья
13:31
FT: Франция не желает экспроприировать хранящиеся в ее частных банках российские активы
13:15
Российские ВС за сутки освободили Новоданиловку и Червоное
12:59
Президент Ирана намерен посетить Казахстан с официальным визитом
12:45
Гражданам РФ напомнили о запрете на выезд детей без загранпаспорта
12:30
Число погибших в результате наводнений в Индонезии возросло до 950
12:15
Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения