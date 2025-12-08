Главную новогоднюю ель страны спилили в Рузском округе Подмосковья

В деревне Землино Рузского муниципального округа Московской области спилили главную вековую новогоднюю ель России, сообщает ТАСС. В Московский Кремль ее доставят вечером 10 декабря.

Как заявил начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен, в этом году выбор остановился на ели, высота которой составляет 26 м, обхват ствола - 64 см, а размах нижних ветвей - 11 м.

По его словам, "эта елочка станет украшением самой главной площади в сердце столицы - Соборной площади - и будет дарить тысячам детей и взрослых маленькое чудесное новогоднее настроение".

100-летняя ель была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов. Ближайшие два дня уйдут на то, чтобы разместить дерево на автомобильной платформе для дальнейшей транспортировки в столицу. Ожидается, что ель будет стоять на Соборной площади до 20 января.

Старт спилу дал Дед Мороз, который прибыл к новогоднему дереву на собачьей упряжке. "Вижу, звали меня, значит, дело действительно важное. Действительно, елочка у нас - красавица, стройная, не даром ее зовут королевой. И отправится она не абы куда, а в сам Кремль. И станет тем самым символом единения народов России", - отметил волшебник.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов дерево заменяли на искусственное. Ель, украшавшая Кремль на прошлый Новый год, была моложе, 90-летнее дерево привозили из Можайского городского округа Московской области.