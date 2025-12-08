Reuters: ЕС инициировал масштабную работу по модернизации электросетей

Еврокомиссия подготовила план по модернизации электросетей стран сообщества в условиях высоких цен на электроэнергию и отставание от Китая и США. Об этом информировало агентство Reuters.

Сообщается, что отсутствие инвестиций в развитие электросетей повлекло повышение цен на электричество: стоимость электроэнергии в Евросоюзе в два-три раза выше, чем Китае и США. Новый план по модернизации электросетей позволит европейским странам обойти экологические ограничения при строительстве энергетических объектов.

По мнению агентства, из-за устаревшей энергетической инфраструктуры страны ЕС могут значительно сократить объемы производства возобновляемой энергии к 2040 году.