Технологии
Reuters: ЕС инициировал масштабную работу по модернизации электросетей
8 декабря 2025 / 13:59
© Christopher Furlong/ Getty Images/ТАСС
Еврокомиссия подготовила план по модернизации электросетей стран сообщества в условиях высоких цен на электроэнергию и отставание от Китая и США. Об этом информировало агентство Reuters.
Сообщается, что отсутствие инвестиций в развитие электросетей повлекло повышение цен на электричество: стоимость электроэнергии в Евросоюзе в два-три раза выше, чем Китае и США. Новый план по модернизации электросетей позволит европейским странам обойти экологические ограничения при строительстве энергетических объектов.
По мнению агентства, из-за устаревшей энергетической инфраструктуры страны ЕС могут значительно сократить объемы производства возобновляемой энергии к 2040 году.