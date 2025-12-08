Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 17:14
Москва
8 декабря 2025 / 17:14
Политика
Политика
ЛДПР предложила установить дополнительные выходные для родителей двоих и более детей
8 декабря 2025 / 14:15
ЛДПР предложила установить дополнительные выходные для родителей двоих и более детей
© Артем Геодакян/ ТАСС

ЛДПР предлагает отразить в законодательстве право работников, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, на получение одного дополнительного оплачиваемого выходного дня один раз в три месяца по их письменному заявлению. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Такое предложение содержится в направленном в правительство РФ проекте закона, который также подразумевает сокращение рабочей недели до 39 часов для работников, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет.

"Депутаты ЛДПР подготовили инициативу, которая предоставит работникам, воспитывающим двух и более детей, возможность брать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в три месяца. Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск", - отметил политик.

По его словам, одной из основных трудностей для работающих родителей является невозможность заранее спланировать время, необходимое для решения различных повседневных вопросов. 

Реализация этой меры даст многодетным родителям больше свободного времени для общения с детьми и выполнения других семейных обязанностей, не нанося ущерб профессиональной деятельности, считают авторы документа.

