Мурашко отметил, что в России удалось устранить очередь на ЭКО

Доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России растет, фактически удалось устранить ожидание на данную процедуру. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью агентству ТАСС.

"Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии стали максимально доступными для граждан. За пять лет число выполненных циклов ЭКО выросло на 27%, а в 2024 году в результате ЭКО появилось на свет свыше 32 тыс. детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно увеличиваются, благодаря чему удалось фактически преодолеть очередь на эту процедуру. Так, в этом году за счет средств ОМС будет проведено порядка 100 тыс. циклов ЭКО", - отметил он.

Мурашко подчеркнул, что увеличивая доступность ЭКО, повышается и эффективность процедуры в каждой конкретной клинике. В проекте программы госгарантий на 2026 год объемы оказания помощи при ЭКО увеличены более чем на 15%, при этом средний норматив финансовых затрат вырос на 8%. Расширены и возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий у семейных пар, у которых имеется риск наследственных врожденных заболеваний у детей. Это позволит родителям родить здоровых детей, указал министр.