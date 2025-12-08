Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Безопасность
Российские ВС за сутки атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
8 декабря 2025 / 14:46
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские войска атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил РФ нанесли удар по объектам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, указали в МО РФ.