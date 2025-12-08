Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что лидеры Европейского союза желают принять Украину в состав сообщества к 2030 году, чтобы втянуть всю Европу в военный конфликт с РФ.

"Брюссель готовится к войне с Россией и уже установил целевую дату вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, инициированной Брюсселем, - подготовить союз к войне к 2030 году. 2030 год также является целевой датой ускоренного вступления Украины в ЕС", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Согласно договору о создании ЕС, "в случае вооруженного нападения на территорию одного из его государств-членов другие государства-члены обязаны оказать этому государству всю имеющуюся в их распоряжении помощь". Так, принятие Украины, находящейся в состоянии войны, повлекло бы к немедленное вступление ЕС в войну", - отметил глава венгерского правительства.

В последние дни он уже не раз отмечал, что ЕС нцелен к 2030 году подготовиться к войне с РФ. Орбан считает, что на это направлена программа милитаризации экономики стран сообщества, рассчитанная на ближайшие несколько лет. Премьер подчеркивал, что его правительство намерено не допустить подобного развития событий, а если и не сможет им помешать, сделает все от него зависящее для того, чтобы Венгрия "осталась в стороне от войны".