8 декабря 2025 / 17:15
5 декабря 2025 / 16:30
Общество
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
8 декабря 2025 / 15:14
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
© Александр Рюмин/ ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о желании российских детей покинуть страну после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ.

"Конечно, и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России", - указала она в своем Telegram-канале.

Мизулина отметила, что речь идет о детях и подростках в возрасте от 8 до 16 лет, которые везде и всегда ходят с флагами РФ. Дети делают это "искренне и от всей души", добавила она.

Глава Лиги безопасного интернета выразила обеспокоенность за будущее подростков. "И я не боюсь говорить об этом прямо", - подчеркнула она.

Некоторое время назад Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

