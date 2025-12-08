Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 171 беспилотник ВСУ
8 декабря 2025 / 15:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 171 беспилотник ВСУ
© Алексей Коновалов/ТАСС, архив

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 171 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбит 171 беспилотник самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотник, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 445 танков и других боевых бронемашин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 590 единиц специальной военной автомобильной техники. 

