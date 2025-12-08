Крашенинников заявил о необходимости принять закон о риелторской деятельности

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости принять федеральный закон, регулирующий деятельность риелторов.

"Я думаю, что нужно принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности", - отметил он в ходе заседания комитета.

Крашенинников подчеркнул, что необходимо ввести либо лицензирование риелторской деятельности на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным участием. Соответствующий вопрос требует обсуждения, уверен он.