Крашенинников заявил о необходимости принять закон о риелторской деятельности
8 декабря 2025 / 15:43
© Александр Рюмин/ ТАСС
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости принять федеральный закон, регулирующий деятельность риелторов.
"Я думаю, что нужно принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности", - отметил он в ходе заседания комитета.
Крашенинников подчеркнул, что необходимо ввести либо лицензирование риелторской деятельности на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным участием. Соответствующий вопрос требует обсуждения, уверен он.