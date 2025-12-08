Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
5 декабря 2025 / 13:54
Крашенинников заявил о необходимости принять закон о риелторской деятельности
8 декабря 2025 / 15:43
Крашенинников заявил о необходимости принять закон о риелторской деятельности
© Александр Рюмин/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости принять федеральный закон, регулирующий деятельность риелторов.

"Я думаю, что нужно принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности", - отметил он в ходе заседания комитета.

Крашенинников подчеркнул, что необходимо ввести либо лицензирование риелторской деятельности на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным участием. Соответствующий вопрос требует обсуждения, уверен он.

