Sweden Herald: в Стокгольме впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш

В пригороде Стокгольма Салеме впервые с 2010 года состоялось факельное шествие неонацистов. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Sweden Herald.

Участниками так называемого "Салемского марша" 8 декабря стали порядка 150 радикалов. Примерно столько же человек вышли протестовать против данной акции. Перед началом демонстрации около 10 противников неонацизма пытались прорвать полицейские заграждения. Правоохранители задержали 15 человек.

По данным издания, марш неонацистов был проведен по случаю 25-летней годовщины со дня смерти местного 17-летнего подростка с ультраправыми взглядами, которого убил мигрант. Аналогичные акции уже проходили в Салеме с 2000 по 2010 годы.