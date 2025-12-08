Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политика
Скончался посол России в КНДР Александр Мацегора
8 декабря 2025 / 16:17
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.
"В субботу, 6 декабря, 2025 года в возрасте 70 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора", - говорится в сообщении.
Мацегора занимал должность посла России в КНДР с 2014 года.
"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах", - указали в министерстве.