Скончался посол России в КНДР Александр Мацегора

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"В субботу, 6 декабря, 2025 года в возрасте 70 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора", - говорится в сообщении.

Мацегора занимал должность посла России в КНДР с 2014 года.

"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах", - указали в министерстве.