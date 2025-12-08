Зеленский отметил, что план США требует дальнейшего обсуждения в вопросе территорий

Элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", в том числе гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами. На это обратил внимание Владимир Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg.

"Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единой точки зрения в отношении Донбасса", - заявил он, отметив, что это касается и гарантий безопасности.

Зеленский отвечал на вопросы агентства после того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование тем, что тот до сих пор не ознакомился с инициированным Вашингтоном проектом мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский прилетел в Лондон, где должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предложение американской администрации.