Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
8 декабря 2025 / 16:46
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 275 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 205 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - более 145, "Центр" - до 425, "Восток" - свыше 250, "Днепр" - до 40 военнослужащих.