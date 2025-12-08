Мурашко: в России создаются три вакцины от туберкулеза

На сегодняшний день в России ведется работа над созданием трех вакцин против туберкулеза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко при общении с главами представительств дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, передает ТАСС.

"Сегодня в России разрабатываются три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований. Мы думаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно", - отметил он.

По словам министра, Россия является одной из тех стран, в которой в прошлом наблюдалась высокая нагрузка на систему здравоохранения по туберкулезу. При этом сегодня Всемирная организация здравоохранения исключила РФ из списка стран с высоким уровнем распространения туберкулеза, подчеркнул он.