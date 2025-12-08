Президент РФ поставил задачу по обелению национальной экономики

Президент России Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам системно заниматься обелением национальной экономики.

"Системная задача, которую я хочу определить пред правительством и регионами на 2026 год, - это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Правительство уже подготовило соответствующий план", - отметил глава государства в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

По его словам, речь о том, чтобы исключить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. "Здесь нам не нужно никаких, как иногда было раньше, массовых набегов. Это точно - не нужно. Но порядок надо навести обязательно: и на оптовых, и на розничных рынках", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что при этом важно действовать грамотно, не создавать препятствий для экономического роста. Предприниматели, которые порядочно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития и заметную выгоду от обеления рынка, подчеркнул президент.

"Вместе с тем для государства, для общества в целом эффект должен состоять, в том числе в увеличении поступлений в бюджет, причем бюджеты разных уровней", - заключил он.