Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 21:49
КОТИРОВКИ
USD
08/12
76.0937
EUR
08/12
88.7028
Новости часа
Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее РФ Шойгу прибыл в Ханой
Москва
8 декабря 2025 / 21:49
Котировки
USD
08/12
76.0937
0.0000
EUR
08/12
88.7028
0.0000
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
В Евросоюзе решили освободить Польшу от приема мигрантов
8 декабря 2025 / 17:30
В Евросоюзе решили освободить Польшу от приема мигрантов
© AP Photo/ Agnieszka Sadowska/ТАСС

Европейский союз согласился освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества в рамках "механизма солидарности". Об этом заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский по итогам заседания министров юстиции и внутренних дел ЕС.

"Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим расходов", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info. По словам Кервиньского, высока вероятность того, что Варшава сможет пользоваться аналогичным исключением и в последующие годы. Вместе с тем он отметил, что этот вопрос вызвал недовольство стран сообщества с юга Европы. Политик уточнил, что ЕС в 2026 году планирует "релоцировать" порядка 21 тыс. мигрантов.

11 ноября Еврокомиссия заявила, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с сильным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт подразумевает, в частности, применение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории. 

Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:31
Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее РФ
19:16
Шойгу прибыл в Ханой
18:59
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6
18:45
Путин: лишь 7 из 121 цели развития могут остаться недостигнутыми
18:28
Фильм "Волчок" стал лидером российского кинопроката
18:16
Аш-Шараа принял участие в параде по случаю годовщины смены власти в Сирии
17:59
Путин: поддержка семей должна расти на каждого следующего ребенка
17:45
В Газе сообщили о гибели 376 палестинцев после начала прекращения огня
17:30
В Евросоюзе решили освободить Польшу от приема мигрантов
17:16
Президент РФ поставил задачу по обелению национальной экономики
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения