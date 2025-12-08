В Евросоюзе решили освободить Польшу от приема мигрантов

Европейский союз согласился освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества в рамках "механизма солидарности". Об этом заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский по итогам заседания министров юстиции и внутренних дел ЕС.

"Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим расходов", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info. По словам Кервиньского, высока вероятность того, что Варшава сможет пользоваться аналогичным исключением и в последующие годы. Вместе с тем он отметил, что этот вопрос вызвал недовольство стран сообщества с юга Европы. Политик уточнил, что ЕС в 2026 году планирует "релоцировать" порядка 21 тыс. мигрантов.

11 ноября Еврокомиссия заявила, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с сильным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт подразумевает, в частности, применение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.