/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Общество
В Газе сообщили о гибели 376 палестинцев после начала прекращения огня
8 декабря 2025 / 17:45
В Газе сообщили о гибели 376 палестинцев после начала прекращения огня
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Не менее 376 палестинцев погибли в секторе Газа с момента вступления в силу 10 октября соглашения о прекращении огня в анклаве. Соответствующие данные приводит в своем Telegram-канале Минздрав палестинского анклава.

По информации ведомства, еще 981 житель сектора пострадал.

Уточняется, что общее число палестинцев, погибших в Газе в результате боевых действий с октября 2023 года, достигло 70 365, свыше 171 тыс. человек получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом свыше 250 заложников. Израиль со своей стороны начал военную операцию в секторе с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября.

