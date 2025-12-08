Путин: поддержка семей должна расти на каждого следующего ребенка

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей должна увеличиваться с появлением каждого следующего ребенка.

"Здесь, что называется, чем больше - тем лучше. При этом с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более ощутимой для семьи", - отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.