Аш-Шараа принял участие в параде по случаю годовщины смены власти в Сирии

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял участие в военном параде в честь первой годовщины смены власти в арабской республике. Об этом информировала администрация сирийского лидера.

На распространенных кадрах аш-Шараа в военной форме приветствует участвующих в параде военнослужащих сирийской армии в сопровождении министра обороны Мурхафа Абу Касры и главы МИД Асаада аш-Шейбани. Праздничный парад проходил на проспекте Меззе, одной из ключевых транспортных артерий Дамаска. По нему прошли колонны военной техники, в небе барражировали вертолеты.

Согласно данным телеканала Syria TV, большое число граждан собрались в этот день на центральной площади Омейядов, где были усилены меры безопасности для проведения праздничных мероприятий. Аш-Шараа утром совершил молитву в Большой Омейядской мечети в исторической части города. Там он выступил с речью по случаю годовщины смены власти, отметив важность восстановления единой Сирии.

Военные парады прошли и в других крупных городах Сирии - Алеппо, Идлибе, Дейр-эз-Зоре, Хомсе и Хаме.

В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и выехал из страны. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.