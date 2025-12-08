Российский приключенческий фильм "Волчок" режиссера Константина Смирнова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 4 по 7 декабря.

Действие картины происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наемных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством. По пути подростку встречается кулачный боец по прозвищу Волчок, который соглашается сопроводить его из Москвы в Нижний Новгород. В главных ролях Эльвира Дмитриевская, Сергей Шишкин, Вячеслав Дусмухаметов, Артур Бадзиев, Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев.

На второй строчке расположился анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. Мультфильм собрал 154 млн рублей в отечественном кинопрокате. Роли озвучили Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.

Третьим стал криминальный триллер "Иллюзия обмана 3", собрав 140,8 млн рублей. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.