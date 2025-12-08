Путин: лишь 7 из 121 цели развития могут остаться недостигнутыми

В рамках работы по достижению национальных целей развития был намечен 121 показатель. Лишь семь из них рискуют остаться неисполненными, отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Стартовали 19 национальных проектов - и в целом успешно. В рамках работы по достижению национальных целей определен 121 показатель", - указал глава государства.

"Из них, к сожалению, на сегодняшний день семь имеют высокий риск неисполнения. Но все-таки большая часть ориентиров на этот год достигнута", - подчеркнул он.