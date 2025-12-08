В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

На севере Японии вечером 8 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр, согласно данным национального метеорологического управления страны, находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 50 км.

Для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами. Местные сейсмологи предупреждали, что прибрежных зон префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо может достигнуть цунами высотой около 3 м. Местных жителей призвали незамедлительно эвакуироваться из прибрежной зоны указанных районов.

К настоящему времени есть информация о нескольких пострадавших в префектуре Аомори. Кроме того, сообщается о нескольких пожарах, возникших в префектуре Аомори.

При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу данных, а также координации работы спасательных ведомств и служб. Сама Такаити уже прибыла на свое рабочее место. "Прежде всего, необходимо сделать все для защиты жизней и здоровья нашего населения", - указала она, выступив с коротким заявлением для СМИ.

Компания - оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что в настоящее время осуществляет проверку, не оказало ли землетрясение влияния на ее энергетические объекты. Аналогичные заявления сделали и другие энергетические компании страны, в том числе и те, под управлениям которых находятся атомные объекты.