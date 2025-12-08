Шойгу прибыл в Ханой

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам. Он возглавляет делегацию, которая 9-10 декабря встретится с руководством этой страны для обсуждения военного и экономического сотрудничества, передает ТАСС.

"В повестке дня встреч - обсуждение вопросов по широкому спектру отношений между Россией и Вьетнамом, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения, взаимодействие в научно-технической сфере", - указали в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Как отмечается, "также будет обстоятельно обсуждаться сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росгвардии".

Вместе с тем планируется, что Шойгу примет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, премьер-министр Фам Минь Чинь, намечены встречи с министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром национальной обороны Фан Ван Зянгом.

Некоторое время назад в пресс-службе аппарата СБ сообщали, что на этой неделе Шойгу во главе межведомственной делегации совершит рабочие визиты во Вьетнам и Лаос.