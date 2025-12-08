Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее РФ

Консолидация государства, бизнеса и граждан позволит сообща определить будущее страны. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"Именно так консолидируя усилия вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны", - отметил глава государства.

По его словам, для этого и запущены нацпроекты, определены источники их финансирования, осуществляется постоянный мониторинг с учетом мнения россиян, бизнеса и профсоюзов.