Политика
Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее РФ
8 декабря 2025 / 19:31
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Консолидация государства, бизнеса и граждан позволит сообща определить будущее страны. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.
"Именно так консолидируя усилия вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны", - отметил глава государства.
По его словам, для этого и запущены нацпроекты, определены источники их финансирования, осуществляется постоянный мониторинг с учетом мнения россиян, бизнеса и профсоюзов.
