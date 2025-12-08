Симоньян рассказала о начале третьего курса химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила о начале третьего курса химиотерапии.

"Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был намечен на 1 декабря, но его пришлось отложить, поскольку иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря", - указала она.

Симоньян поделилась, что переносит терапию по-разному и ее самочувствие чаще всего ухудшается в первые дни после процедур. Она отметила, что ведет почти обычный образ жизни, добавив, что из-за резкого падения иммунитета ей нельзя находиться в местах большого скопления людей. Поэтому ей приходится чаще пропускать семейные праздники, рабочие встречи и премьеры, уточнила главред RT.

В начале сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" рассказала о "страшной тяжелой болезни". Позже она сообщила, что у нее 1-2 стадия онкологии.